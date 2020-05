U.D.O.: Packende Symbiose

Der metallische Unterbau des Albums ist zu diesem Zeitpunkt bereits fertig und birgt zwei faustdicke personelle Überraschungen. Sowohl der 2012 aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedene Stefan Kaufmann als auch ex-Accept-Bassist Peter Baltes komponierten an den neuen Stücken mit und sind an diesem Tag persönlich anwesend. Werden wir hier etwa Zeuge einer Reunion, einer Art Accept ohne Wolf Hoffmann? Sänger Udo Dirkschneider beschwichtigt und schildert den Hergang der Zusammenarbeit.

„Stefan spielte bereits beim Konzert in Elspe Gitarre. Ihm gefiel es sehr, so dass früh klar war, dass er an diesem Projekt mitwirken würde. Peter besuchte ihn im Studio, um an einigen Dingen zu arbeiten. So kam all das zustande.“ Eine zukünftige Zusammenarbeit mit beiden schließt Dirkschneider nicht aus. Prinzipiell seien Kaufmann und Baltes aber lediglich für das aktuelle Projekt an Bord, zumal Baltes in Nashville lebt und an anderen Werken schraubt.