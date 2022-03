Verlosung: 3 DVDs & 3 Blu-rays von ‘Resident Evil: Welcome To Raccoon City’

Das zweitägige Indoor-Metal-Festival MOSHnMAY findet am 22. und 23. April in Schapen statt. Gewinnt hier Tickets für das Event!

2022 findet in Schapen wieder das MOSHnMAY-Festival statt. Ausreichend Heavy-Metal und Rock gibt es dort auf die Ohren. Mussten die Organisatoren, die Full-Metal-Friends Hopsten, im Jahr 2020 und 2021 pandemiebedingt alles absagen, will man im kommenden Jahr alles nachholen und die Fans mit einem MEGA-Line-up belohnen. Im Jahr 2019 waren 1.000 Besucher in das Stahlwerk II der Fa. Jasper Behälter- und Apparatebau an die Otto-Hahn-Straße in Schapen gekommen, um ein tolles Festival zu feiern. Motiviert durch dieses ausverkaufte Event waren die Full-Metal-Friends ganzjährig immer am Ball und haben die ganze Zeit weiterorganisiert. "Einige Top-Acts benötigen schon mal bis zu zwei…