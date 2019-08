Verlosung: 3 Fan-Pakete von ‘Friedhof der Kuscheltiere’

Am kommenden Wochenende feiern die Fun-Metaller von J.B.O. ihr 30. Band-Jubiläum. Und zwar in großer Manier: mit dem eigenen Open Air "Ein Fest". Am 28. und 29. Juni treten neben den Erlangern selbst auf dem DJK Gelände Weingartz in Kunreuth bei Forchheim auch noch metallische Hochkaräter wie Kissin’ Dynamite, Feuerschwanz, Freedom Call und Hämatom auf. Und da bei so einem Anlass sicher immenser Durst gelöscht werden will, verlost METAL HAMMER für das Festival vier Trinkhörner inklusive vier Getränkegutscheinen (siehe unten)! Rechtzeitig zu den Festivitäten veröffentlichen J.B.O. diesen Freitag ihr neues und nunmehr 13. Studioalbum. Die Platte trägt den vielsagenden und…