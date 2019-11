Am 9.10.2019 wird die S&M²-Aufführung von Anfang September im Kino gezeigt. Gewinnt hier T-Shirts, passend zu diesem Metallica-Event.

Der Auftritt von Metallica und San Francisco Symphony: S & M² kommt am 9. Oktober weltweit in die Kinos. Metallica und San Francisco Symphony feiern das zwanzigste Jubiläum ihres Original-S & M-Konzertes (Symphony & Metallica) mit S & M², das in San Franciscos neuem Chase Center aufgenommen wurde. https://www.youtube.com/watch?v=NZsv7bwooUA Die ursprünglichen S & M-Konzerte wurden von Metallica und San Francisco Symphony unter der Leitung des verstorbenen Michael Kamen im Frühjahr 1999 im Berkeley Community Theatre aufgeführt. Das S & M²-Konzert von 2019 bot die ersten Live-Aufführungen dieser Arrangements seit zwanzig Jahren sowie die ersten Metallica- und San Francisco Symphony-Interpretationen von…