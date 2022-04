Verlosung: 4 Tickets für die Wikinger-Rache-Saga ‘The Northman’

Fans nordischer Geschichte und Mythologie erwartet noch diesen Monat ein Kinokracher, den sie sich nicht entgehen lassen sollten. ‘The Northman’ nennt sich das sagenhafte Opus aus der Feder von Robert Eggers (‘The Witch’, ‘Der Leuchtturm’, u.a.) und Sjón, das am 21. April 2022 in deutschen Kinosälen an den Start geht.

Mit renommierter Starbesetzung, darunter Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Björk und viele weitere, erscheint ein filmisches Wikinger-Gemetzel, das der Hype-Serie ‘Vikings’ allem Anschein nach ranggleich sein soll. Der erste Trailer zum Film wurde bereits im Dezember 2021 vorgestellt. Seht hier die aktuelle Version:

‘The Northman’ schon jetzt hochgelobt

Mit ‘The Northman’ handelt es sich um das neueste und bislang aufwändigste Meisterwerk des Regisseurs Robert Eggers, in dem er charakteristisch packende Bildgewalt mit intensiver Atmosphäre verknüpft.

Obwohl noch keine offiziellen Kritiken zum angekündigten Film existieren, sprengen erste Social Media-Reaktionen das Internet. „‘The Northman’ ist spektakulär“, schreibt Eric Eisenberg von Cinemablend bei Twitter. „Es ist überraschenderweise Robert Eggers‘ zugänglichster Film, aber nicht weniger immersiv. Es ist eine fesselnde Rache-Geschichte (…) und visuell atemberaubend. Verspürte mehrmals den Drang, ‚Heilige Scheiße!‘ zu flüstern.“ Auch Filmkritiker Donald Clarke und Autorin Perri Nemiroff bekunden ihre Begeisterung offen. Wir sind gespannt.

Gewinnt zum Kinostart von ‘The Northman’ eines von vier Tickets!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Nordmann“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 18.04.2022, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.