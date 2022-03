Verlosung: 4K UHDs von ‘Christiane F.’

Basierend auf dem Buch ‘Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’ inszenierte Regisseur Uli Edel mit ‘Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’ einen Film, der zu einem Welterfolg der Achtziger Jahre avancierte und heute zu einem Klassiker der Filmgeschichte zählt.

Erzählt wird die bewegende Geschichte der drogenabhängigen Jugendlichen Christiane Felscherinow, die immer tiefer ins Drogenmilieu gerät. Sie erlebte den Himmel, und sie erlebte die Hölle. Mit 14 Jahren hatte sie schon alles durchgemacht, was in der Szene los war. Mit 15 Jahren war sie am Ende. Rauschgift, die Droge, die vermeintlich „Freiheit“ verschafft, bietet letztendlich doch nur Siechtum und Tod. Christiane F. schaffte den Ausstieg aus der Szene. Viele andere aber bleiben zurück. Sie sind noch Kinder und haben doch schon ihre ganze Zukunft verspielt.

Die 13-jährige Christiane F. lebt zusammen mit ihrer Mutter und Schwester in einer trostlosen Hochhaussiedlung in Berlin-Gropiusstadt. Um wenigstens zeitweilig den Familienproblemen zu entkommen, raucht sie Hasch und wirft Trips. Doch dann steigt sie auf harte Drogen um und nimmt Heroin. Sie wird süchtig. Morgens geht sie in die Schule, und nachmittags auf den Kinderstrich am Bahnhof Zoo, um sich das Geld für ihre Sucht zu beschaffen. Immer weiter gerät Christiane in den Sog aus Drogen und Prostitution. Und statt der vermeintlichen Freiheit bringt der Stoff nur Verfall und Tod, der auch einige ihrer engsten Freunde nicht verschont.

In der Hauptrolle zu sehen ist Natja Brunckhorst, die neben ihrer Schauspielkarriere heutzutage auch selbst als unter anderem Drehbuchautorin und Regisseurin arbeitet. Ergänzt wird das Ensemble durch Thomas Haustein als Detlef, Jens Kuphal als Axel, Christiane Reichelt als Babsi, Christiane Lechle als Christianes Mutter und Peggy Bussieck als Puppi.

Bewegendes Drogendrama

Produziert wurde ‘Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’ von Bernd Eichinger und Hans Weth. Die Musik wurde unter anderem von Ausnahmekünstler David Bowie beigesteuert, der zudem einen legendären Cameo-Auftritt hat.

Ein bewegendes Drama, das 1981 erstmalig zu sehen war und nun ab 7. April 2022 aufwändig in 4K restauriert als DVD, Blu-ray, digital sowie als 4K UHD veröffentlicht wird. Darüber hinaus erscheint auch ein exklusives Mediabook inklusive einem 24-seitigen Booklet mit spannenden Beiträgen zur Filmentstehung.

Sämtliche Varianten enthalten das extra neu produzierte Bonusmaterial, bestehend aus:

ein Audiokommentar von Regisseur Uli Edel

ein Interview mit Hauptdarstellerin Nadja Brunckhorst

deutsche Untertitel für Hörgeschädigte.

‘Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’ ist ab 7. April 2022 als DVD, Blu-ray und digital verfügbar sowie als 4K UHD und exklusives Mediabook. Allesamt mit neu produziertem Bonusmaterial.

„… die wirklich gelungene Verfilmung von Uli Edel ist ein absolutes Must-See. In meinen Augen … der vielleicht wichtigste (Spiel-)Film zum Thema Drogen überhaupt.“ filmtipps.at

„Schmutzig, rau, echt. – Prägend.“ kino-zeit.de

