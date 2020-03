Verlosung: Blu-rays von ‘Joker’ zu gewinnen

Während er als Clown gekleidet durch die Straßen von Gotham City wandert, begegnet der gescheiterte Comedian Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) gewalttätigen Schlägern. Von der Gesellschaft missachtet, verfällt Fleck langsam dem Wahnsinn und verwandelt sich in der Origin Story von Regisseur Todd Phillips in das kriminelle Genie Joker.

„Darin liegt die große Stärke – und wohl auch die Gefährlichkeit – des Films. Er folgt zwar den Spuren einer seit fast 80 Jahren etablierten Hassfigur, einer Ikone der Popkultur. Er kreist um einen Unhold, der neben Darth Vader, Hannibal Lecter und Lord Voldemort als einer der besten fiktiven Bösewichte aller Zeiten gilt, im Kino bereits dargestellt von Größen wie Jack Nicholson, Jared Leto und ­Heath Ledger. Doch Phoenix’ Joker gelingt es nun wie nie zuvor, Sympathien zu wecken, Verständnis für einen Massenmörder – das ist verstörend.“ (stern.de)

„Wir beobachten, wie Arthur Fleck sich Schritt für Schritt in einen mörderischen Wahnsinnigen verwandelt, den Titel „Joker“ nimmt er erst am Schluss in Anspruch. Und doch ermutigt uns Regisseur Todd Phillips, so etwas wie Sympathie für ihn zu empfinden, denn die Verwandlung von Unschuld in etwas Übles, die sich in ihm vollzieht, wird von einem magischen, tragischen Leuchten begleitet. Das Böse wohnt ihm nicht inne, das Böse dringt vielmehr in ihn ein, und es kriecht aus der Gesellschaft.“ (welt.de)

Die düstere Charakterstudie von Regisseur Todd Phillips erscheint am 12. März auf 4K Ultra HD, Blu-ray™ und DVD. Als Download ist der Film bereits seit dem 20. Februar verfügbar.

Gewinnt eine von 5 ‘Joker’-Blu-rays!

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Joker“ schreiben.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 16.03.2020, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.