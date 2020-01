Verlosung: Blu-rays von ‘Quiet Comes The Dawn’

Seit dem mysteriösen Tod ihres Bruders leidet Sveta unter quälenden Alpträumen. Auf der Suche nach Antworten schließt sie sich im Institut für Somnologie einem Experiment an. Mit drei weiteren Patienten taucht sie in einen Klartraum ein, der ihnen helfen soll, ihre psychologischen Probleme loszuwerden. Doch nach der Dämmerung werden sie in einer anderen Realität aufwachen, die schlimmer ist als jeder Alptraum.

Mit ‘Quiet Comes The Dawn’ bleiben sich die Macher von ‘The Bride’, der in Russland alle Rekorde gebrochen hat, dem Horrorgenre treu. Erneut liefern sie Schauer und Grauen, so dass eingefleischte Genrefans auf ihre Kosten kommen können. Entstanden ist ein psychologischer Horror-Thriller über all die düsteren Dämonen, die in jedem von uns leben.

‘Quiet Comes The Dawn’ ist eine Regiearbeit von Pavel Sidorov, besetzt mit unter anderem Oksana Akinshina (‘Die Bourne Verschwörung’; ‘Ungleiche Schwestern’), Aleksandr Molochnikov (‘Blockbuster’; ‘The Red Band Society’), Anna Slyu (‘Wächter der Nacht’; ‘Podbrosy’) und Oleg Vasilkov (‘Battle For Sevastopol’; ‘Spitak’).

Gewinnt eine von fünf ‘Quiet Comes The Dawn’-Blu-rays!

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Quiet“ schreiben.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 27.01.2020, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.