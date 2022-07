Wer sich im Netz umsieht, findet aktuell wie gewohnt jede Menge Gewinnspiele für Wacken-Tickets. Hier ein ganz spezielles.

Das Wacken Open Air kehrt 2022 zurück! Vom 4. Bis 6. August verwandelt sich das gleichnamige Örtchen in Schleswig-Holstein endlich wieder in ein fulminantes Metal-Wunderland. Befeuert wird das großen Comeback durch PS-starke Unterstützung: Die Traditionsmarke Harley-Davidson® bringt eine Extraportion Freiheitsgefühl zum Festival. Getreu ihrem Wacken-Motto „Rock the Road“ könnt ihr einen besonderen Motorrad-Roadtrip gewinnen, der euch quer durch Deutschland zum Wacken bringt – inklusive einiger spannender Überraschungen auf dem Weg. Was die Gewinner erwartet Wenn ihr zu den sechs glücklichen Gewinnern zählt, werdet ihr auf einer für euch bereit gestellten Harley-Davidson® zum Wacken Open Air fahren. Ihr startet eure Reise…