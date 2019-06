Verlosung: Darkthrone OLD STAR Vinyl, CD und T-Shirt zu gewinnen

Drei Jahre nach ARCTIC THUNDER erschien am 31.05.2019 mit OLD STAR das neueste Werk der Kult-Black-Metaller Darkthrone. Die sechs Stücke bewegen sich irgendwo zwischen Old School-Heavy Metal und Extreme Metal.

Fenriz, der für Songwriting, Texte und das Schlagwerk verantwortlich ist, preist die Riffs von OLD STAR an. „Wir sind zurück und machen genau da weiter, wo wir mit ARCTIC THUNDER aufgehört haben. Black Old Heavy Metal mit langsamem Thrash, klassichem Doom und gemächlichem Death Metal.

OLD STAR klingt nach den Achtzigern wie noch nie, und die Songs sind purer Metal!“ Die Stücke von Ted „Nocturno Culto“ Skjellum sind laut Fenriz stärker Black Metal-lastig, und seine eher linear. „Der Drum-Sound ist typisch Achtziger Jahre. OLD STAR ist gewissermaßen der große Bruder von ARCTIC THUNDER, etwas robuster und mit besseren Riffs.“

OLD STAR wurde in den Band-eigenen Necrohell 2 Studios aufgenommen, unter Mithilfe von Sanford Parker in den Hypercube Studios produziert und von Jack Control (Enormous Door) gemastert. Das Cover stammt von Chadwick St John (unter anderem Coverartworks für Arckanum oder Svartsyn) und ist „The Shepherd Of The Deep“ betitelt.

OLD STAR Tracklist:

I Muffle Your Inner Choir [06:26] The Hardship Of The Scots [07:36] Old Star [04:28] Alp Man [05:27] Duke Of Gloat [06:49] The Key Is Inside The Wall [07:24]

OLD STAR bei Amazon

Zwei Pakete mit OLD STAR von Darkthrone zu gewinnen! 1x T-Shirt + grüne Vinyl-LP oder 1x T-Shirt + CD mit signiertem Booklet!



Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld entweder „Darkvinyl“ oder „DarkCD“ schreiben:



Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 9.6.2019, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.