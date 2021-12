Verlosung: ‘Deathloop’-Bundles zu gewinnen

auch interessant

‘Deathloop’ ist ein innovatives First-Person-Actionspiel von Arkane Lyon (dem preisgekrönten Studio hinter dem ‘Dishonored’-Franchise), das bei Launch exklusiv auf der PlayStation 5 und PC erschien. Die neue IP des Studios präsentiert Gameplay und Freiheit in typischer Arkane-Manier, die den Spieler kreativ herausfordern. Schlüpft in die Rolle von Colt, der sich auf der geheimnisvollen Insel Blackreef in einer Zeitschleife, einem Loop, gefangen sieht und dazu verdammt ist, den gleichen Tag bis in alle Ewigkeit wieder und wieder zu durchleben.

Um den Loop zu brechen, muss er die nötigen Informationen ergattern, um acht Ziele auszuschalten, bevor die Uhr sich wieder zurücksetzt. Doch in den Schatten lauert Julianna auf den Protagonisten, eine rivalisierende Assassinin, die eigene mächtige Fähigkeiten und Waffen besitzt, um Colt immer und immer wieder zu töten und damit den Loop zu schützen. Wer sich dieser Aufgabe annehmen will, kann auch als Julianna in die ‘Deathloop’-Welt eines anderen eindringen und ihm das Leben in einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel schwer machen.

Singleplayer-Gameplay mit einer Dosis tödlichem Multiplayer

In ‘Deathloop’ greift das Singleplayer-Gameplay nahtlos in adrenalingetriebene Multiplayer-Spannung über. Ihr erlebet die Kampagne als Colt, der auf Blackreef acht Ziele ausschalten muss, um den Loop zu brechen und damit seine Freiheit zu erlangen. Man kann aber auch in die Rolle der Widersacherin Julianna schlüpfen, um in das Spiel anderer einzudringen und sie davon abzuhalten, ihrem Ziel näher zu kommen. Dieses Multiplayer-Erlebnis ist natürlich komplett optional. Im Singleplayer kann Julianna ohne Probleme wie gewohnt von der KI gesteuert werden.

Loops = Wissen, Wissen = Macht

Jeder Loop bringt die Möglichkeit mit sich, mehr zu erfahren und aus vergangenen Fehlern zu lernen. Wer alle Ziele vor Tagesende erfolgreich ausschalten will, sollte daher aufmerksam sein und sich versteckter Tipps und Hinweise bedienen. Zieht Verbindungen zwischen den Charakteren, bringt euren Zeitplan in Erfahrung und sammelt die nötigen Informationen – nutzt das Wissen aus vorherigen Loops, um andere Wege zu gehen. Löst die Aufgaben, wie es euch gefällt – mal mit brachialer Gewalt, mal heimlich, still und leise –, und entwickelt neue Strategien, um eure Ziele zu erreichen. Und denkt immer daran: Wenn ihr wieder und wieder versagt, sterbt ihr, bis ihr siegt.

Blackreef – Paradies oder Gefängnis?

Arkane hat sich mit seinen immersiven, atemberaubend kunstvollen Welten und der Möglichkeit, Probleme auf verschiedene Arten lösen zu können, einen Namen gemacht. Die überwältigende, von den 1960ern inspirierte Retro-Future-Welt von ‘Deathloop’ sprüht nur so vor Leben und Charakter. Doch so sehr Blackreef auch eine paradiesische Augenweide sein mag – für Colt ist diese Insel dennoch wie ein Gefängnis. In dieser Welt, in der Dekadenz herrscht und der Tod nicht von Belang ist, steht Colt auf der Abschussliste einer ewig feiernden, moralisch verwerflichen Meute, die sich ihre Party um keinen Preis vermiesen lassen will.

‘Deathloop’ hat zudem zwei Preise bei den Game Awards am 09.12.2021 abgeräumt!

Best Game Direction: Für herausragende kreative Visionen und Innovationen in Spielrichtung und Design.

Best Art Direction: Für herausragende gestalterische und/oder technische Leistungen in künstlerischer Gestaltung und Animation.

Gewinnt eines von 2 ‘Deathloop’ Paketen (PC-Game + T-Shirt + Cap + Tasse oder PS5-Game + T-Shirt + Cap + Schlüsselanhänger)!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Deathloop PC“ oder „Deathloop PS5“ schreiben:

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 22.12.2021, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.