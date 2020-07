Am 10. Juli werden Trivium ein Konzert spielen, das weltweit übertragen wird. Hier könnt ihr Tickets für das Event gewinnen!

Im April dieses Jahres veröffentlichten Trivium ihr aktuelles Studioalbum WHAT THE DEAD MEN SAY. Eine dazugehörige Tournee kann die Band zwar derzeit nicht wie üblich spielen, dafür gibt es aber ein Konzert in Orlando, Florida, – der Heimatstadt der Band – das weltweit in der Übertragung zu sehen sein wird. Statt findet das Ganze am 10. Juli in einer hochmoderne Event- und Übertragungsarena in der Full Sail University. Trivium werden dort erstmals Songs aus dem aktuellen Album auf der Bühne präsentieren. Das Konzert geht um 22:00 Uhr unserer Zeit los. Bereits ab 21 Uhr kann man sich jedoch auf eine…