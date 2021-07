Als zweite Single nach Ankündigung des neuen Albums CALL OF THE WILD veröffentlichen Powerwolf ‘Demons Are A Girl's Best Friend’ feat. Alissa White-Gluz.

Die zweite Single nach der großen Ankündigung des kommenden Powerwolf-Albums CALL OF THE WILD ist eine überraschende Version der Hitsingle ‘Demons Are A Girl's Best Friend’ zusammen mit Alissa White-Gluz von Arch Enemy. Die spannende Version des Streaming-Giganten (mehr als 50 Millionen Streams) knüpft nahtlos an dem Erfolg des Originals an und wird die nationale und internationale Heavy Metal-Szene in Brand stecken! Der Song wird auf dem exklusiven Bonusalbum MISSA CANTOREM zu finden sein. Dieses liegt einigen speziellen Formaten von CALL OF THE WILD bei. Eine Reise durch die Erfolgsgeschichte der Band, eingesungen von Freunden und Wegbegleitern von Powerwolf. Alissa…