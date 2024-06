Verlosung: ESP LTD Snakebyte James Hetfield Signature Gitarre

Im Rahmen unseres METAL HAMMER Guitar Camp, dessen zweite Staffel nun komplett online ist, haben wir zur finalen Folge etwas ganz Spezielles für euch. Die ESP LTD Snakebyte ist eine von mittlerweile sieben Signature Modellen, die ESP Guitars mit James Hetfield entwickelt hat. Die Idee für das markante Design der Gitarre trägt unverkennbar die Handschrift des Riff-Meisters. Die Spitzen an Korpus und Kopfplatte erinnern dabei an die Enden des Metallica-Logos. UVP: 1.749 EUR.

Das METAL HAMMER Guitar Camp ist in der zweiten Runde! Ihr könnt schon Gitarre spielen, wollt aber eure Fingerfertigkeiten und Tricks unter fachkundiger Anleitung verbessern? In unserer Videoreihe lernt ihr im Handumdrehen coole Kniffe und praktische Handgriffe, mit denen ihr – natürlich mit etwas Übung – zum wahren Riffgott werdet.

Alle Folgen unter metal-hammer.de/guitar-camp.

Gewinnt eine ESP-Gitarre, Modell LTD Snakebyte James Hetfield Signature in Black Satin (Wert: 1.749 €) !

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld die Antwort auf folgende Frage schreiben: In welchem Tuning spielen Metallica meistens?



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 26.06.2024, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

—

