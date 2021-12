Verlosung: eTickets für Architects-Streaming Event

Am 11. Dezember um 21:00 Uhr wird die britische Metalcore-Band Architects ein globales Streaming-Event aus den Abbey Road Studios spielen. Die Performance namens „For Those That Wish To Exist At Abbey Road“ wird vom Parallax Orchestra abgerundet. Jenes besteht aus einigen der besten und vielseitigsten Klassik-Musikern unter der Direktive von Simon Dobson, der schon drei mal den British Composer Award gewonnen hat.

Nach dem Livestream ist das Konzert für weitere 48 Stunden als Video on Demand verfügbar. Tickets könnt ihr hier erwerben.

Gewinnt eines von 2 eTickets für den Architects-„For Those That Wish To Exist At Abbey Road“-Livestream!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Exist“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 08.12.2021, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.