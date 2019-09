Verlosung: Filmplakate von ‘Rambo I-III’

Passend zum Kinostart des fünften Teils (‘Rambo: Last Blood’, 19. September) der Filme um den geschundenen Vietnam-Veteranen John Rambo findet am 13.9.2019 in diversen deutschen Kinos eine einmalige Special Night statt. Gezeigt wird die ursprüngliche Trilogie aus den Achtziger Jahren, ungeschnitten und restauriert in 4K. Als gnadenlose Kampfmaschine John Rambo wurde Sylvester Stallone in den Achtziger Jahren zur ikonischen Kultfigur einer ganzen Generation.

Seht hier den Trailer von ‘Rambo: Last Blood’ mit dem mittlerweile 73-jährigen Sylvester Stallone:

RAMBO – FIRST BLOOD (1982)

Restauriert in 4K & Uncut / FSK 16 / Laufzeit ca. 93 Min.

Ein streitsüchtiger Kleinstadt-Sheriff hält John Rambo für einen Landstreicher und sperrt ihn ins Gefängnis – nichtsahnend, dass er es mit einem Vietnam-Veteran und einer perfekt ausgebildeten Kampfmaschine zu tun hat. Rambo flieht in die nahegelegenen Berge und beginnt einen gnadenlosen Guerillakrieg gegen die örtliche Polizei.

RAMBO II – DER AUFTRAG (1985)

Restauriert in 4K & Uncut / FSK 18 / Laufzeit ca. 96 Min.

Kriegsveteran John Rambo sitzt eine mehrjährige Haftstrafe ab. Da holt ihn sein ehemaliger Befehlsgeber Colonel Trautman aus dem Straflager: Rambo soll US-amerikanische Kriegsgefangene aus vietnamesischen Lagern befreien. Doch auf der Mission wird er von seinem Einsatzkommando im Stich gelassen.

RAMBO III (1988)

Restauriert in 4K & Uncut / FSK 18 / Laufzeit ca. 101 Min.

In einem buddhistischen Kloster hat Kriegsheld John Rambo endlich Ruhe gefunden. Als jedoch sein Freund Colonel Trautman in die Gefangenschaft eines sadistischen russischen Offiziers gerät, entfacht Kampfmaschine Rambo zusammen mit afghanischen Freiheitskämpfern ein wahres Feuerwerk, um seinen Mentor zu befreien.

Gewinnt eines von drei Postern zur Special Night ‘Rambo I-III’!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 9.9.2019, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

