Der Winter ist endlich da, wenn HBO die achte Staffel und die komplette Serienkollektion einer der meistbeachteten Serien der TV Geschichte veröffentlicht. ‘Game Of Thrones’. Das epische Finale des internationalen Serienphänomes erscheint am 03. Dezember auf Blu-ray und DVD. Fans können sich über viel Bonusmaterial freuen, inklusive der Doku ‘Game Of Thrones: Die letzte Wache’ von Jeanie Finlay über die harten Dreharbeiten zur letzten Staffel.

‘Game Of Thrones’ beruht auf der erfolgeichen Romanreihe von George R.R. Martin und hält den Rekord der am meisten ausgezeichneten Serie der Fernsehgeschichte. Die Serie wurde insgesamt 160 Mal für einen Emmy nominiert und gewann 59 Mal. Zudem ist das Drama die am meisten gesehene Sendung von HBO, die finale Staffel erreichte in den USA einen Rekordwert von durchschnittlich 44 Millionen Zuschauern.

Die Hauptrollen spielen Emmy- und Golden Globe-Preisträger Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) und Iain Glen (Jorah Mormont). Die komplette Serie ‘Game Of Thrones’ wird ab 3. Dezember im aufwändigen Digipak-Design auf DVD und Blu-ray angeboten.

Die Emmy-prämierte Serie ‘Game Of Thrones’ kehrt zurück für eine letzte Staffel voll Heuchelei und Verrat, Edelmut und Ehre… und mit einer epischen Schlacht zwischen den Lebenden und den Toten. Während sich die Armee der Untoten – angeführt vom Nachtkönig, seinen Weißen Wanderern und einem untoten Drachen – Jon, Dany und ihren vereinigten Streitkräften nähert, wird das Finale, auf das acht Staffeln hingearbeitet wurde, erreicht und unzählige Fragen rund um das Schicksal der Serienfiguren werden beantwortet. Unterdessen kündigt sich an, dass Jons wahre Identität Danys Anspruch auf den Eisernen Thron gefährdet … und selbstverständlich verfolgt Cersei ihren eigenen teuflischen Plan.

Gewinnt eine von 5 Blu-rays der 8. Staffel von ‘Game Of Thrones’!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 02.12.2019, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

