Am 21. Mai 2021 erscheint das komplette und unzensierte Lindemann-Konzert vom 15. März 2020 in Moskau als Live-Album und Konzertfilm.

Es war vermutlich eines der allerletzten Konzert der alten Zeitrechnung, die große Party vor dem weltweiten Shutdown: Am 15. März 2020 spielten Rammstein-Sänger Till Lindemann und der schwedische Multiinstrumentalist und Produzent Peter Tägtgren mit ihrem gemeinsamen Projekt Lindemann zwei triumphale Konzerte in der Moskauer VTB Arena. Ein exzellentes Team um den Filmemacher Serghey Grey hat diese nun zu einem Konzertfilm verdichtet. Nach dem furiosen Opener ‘Skills In Pills’ führen uns Lindemann durch die Hits aus den hunderttausendfach verkauften Gold-Alben SKILLS IN PILLS und F & M. Beide Lindemann-Alben stiegen von null auf eins in die deutschen Charts ein und erreichten…