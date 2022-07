Verlosung: Heißluftballonfahrt mit Hämatom

auch interessant

Wer keine Höhen- oder Flugangst hat, sollte sich dieses spezielle Reiseangebot ansehen. Am 03.08. fliegen Hämatom von Hamburg aus mit einem Heißluftballon in Richtung Wacken. Der genaue Abflugort wird kurzfristig bekanntgegeben. Die Reiseroute beziehungsweise -dauer lässt sich nicht genau vorhersagen. Von zwei bis vier Stunden ist alles möglich. Für den Gewinner (+1) gibt es ein Meet & Greet mit Hämatom plus eine spektakuläre Reise in Richtung / nach Wacken. Alles hängt von den Winden ab. Wenn sie optimal stehen, kommt noch ein Überflug über Hamburg dazu.

Es passen vier Personen in den Korb. Sprich: zwei Gewinner, der Pilot und ein Band-Mitglied. Die Anreise zum Abflugort und die Abreise aus Wacken müssen die Gewinner allerdings selbst organisieren. Achtung: Wacken-Tickets sind nicht inklusive. Sollte hinsichtlich Wetter, Timing oder Material etwas schiefgehen, wird es eine Ersatzaktion auf Tour geben, damit die Gewinner nicht leer ausgehen. Also: Plan B existiert. Leider lässt sich aufgrund der abhängigen Umstände nicht alles detailliert im Vorfeld klären.

Album-Vorboten

Hämatom machen sich warm für ihr nächstes Album (VÖ: 16.09.). Aus dem kommenden Werk LANG LEBE DER HASS (Anti Alles/Believe) wurden bereits zwei Songs veröffentlicht. Zum einen der Anti-Mobbing Song ‘SOS’ mit dem weiblichem Feature Gast Vivjan.

„Wie viel Schmerz, wie viele Narben, wie viel kann ein Herz ertragen?“, fragen Hämatom in ihrem neuen Song ‘SOS’. Was im ersten Moment nach Liebeskummer klingt, ist eine Stufe ernster und tiefgründiger gemeint. Es geht um Mobbing. Die vier maskierten Metaller nehmen sich in diesem Track einem sehr komplexen aber allgegenwertigen Thema an. Rund 1/3 der Deutschen wurden bereits Opfer von Schikane und Ausgrenzung. Viele fühlen sich alleine, verlieren den Boden unter den Füßen und verfallen sukzessive in eine Depression.

Genau diesen Menschen wollen Hämatom mit ihrem neuen Song einen Halt geben, ihnen signalisieren, dass sie nicht allein sind, und dass es sich lohnt dem Aggressor die Stirn zu bieten. Auch musikalisch überraschen die Franken bei ‘SOS’ und liefern das erste Duett der Band-Geschichte ab. Die Berliner Künstlerin Vivjan supportet die Himmelsrichtungen bei einem der wichtigsten Songs der bisherigen Hämatom-Diskografie.

‘Ein Freund’