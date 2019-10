Die Kult-Action-Trilogie um John Rambo feiert kurz vor dem Start des fünften Teils in ausgewählten deutschen Kinos am 13. September ihre Leinwandwiederauferstehung.

Passend zum Kinostart des fünften Teils (‘Rambo: Last Blood’, 19. September) der Filme um den geschundenen Vietnam-Veteranen John Rambo findet am 13.9.2019 in diversen deutschen Kinos eine einmalige Special Night statt. Gezeigt wird die ursprüngliche Trilogie aus den Achtziger Jahren, ungeschnitten und restauriert in 4K. Als gnadenlose Kampfmaschine John Rambo wurde Sylvester Stallone in den Achtziger Jahren zur ikonischen Kultfigur einer ganzen Generation. Seht hier den Trailer von ‘Rambo: Last Blood’ mit dem mittlerweile 73-jährigen Sylvester Stallone: https://www.youtube.com/watch?v=0Im0KB9oZlA RAMBO – FIRST BLOOD (1982) Restauriert in 4K & Uncut / FSK 16 / Laufzeit ca. 93 Min. Ein streitsüchtiger Kleinstadt-Sheriff hält…