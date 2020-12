Verlosung: ‘Irreversible’ „Straight Cut“ Blu-rays + DVDs

2002 schockte Gaspar Noé bei den Filmfestspielen in Cannes das Publikum mit der Uraufführung seines mit Monica Bellucci und Vincent Cassel hochkarätig besetzten Skandal-Thrillers ‘Irreversible’. Mit unerbittlicher Grausamkeit und gnadenloser Konsequenz erzählte Noé die Geschichte einer Vergewaltigung und der darauffolgenden Rache – in umgekehrter Chronologie, eine brillante Erzählweise, die bis heute in Erinnerung bleibt.

Nun erscheint ‘Irreversible’ in einer neuen, vom Regisseur überarbeiteten Fassung. Noé haucht dem Film neues Leben ein, indem er den Erzählstrang in eine chronologische Reihenfolge bringt. Der neue Cut verändert alles. Die Leben der Hauptcharaktere entwickeln sich in die entgegengesetzte Richtung. Auf Ruhe folgt Wahnsinn, auf Liebe folgt Hass, auf den Himmel die Hölle.

Inhalt von ‘Irreversible’

Alex wird auf dem Heimweg von einer Party brutal vergewaltigt und misshandelt. Sie ist alleine nach Hause gegangen, ohne ihren Freund Marcus, von dem sie ein Kind erwartet und der nicht in der Lage ist, die zarten Gefühle, die zwischen ihnen bestehen, zuzulassen. Ohne Pierre auch, ihren Ex-Freund, der sie noch immer liebt.

Was folgt, ist eine Jagd von Marcus und Pierre, getrieben von Verzweiflung und blinder Rache. Eine Irrfahrt durch die Nacht, die in einem Sado-Maso-Club der Schwulenszene mit einem Mord endet, der genauso sinnlos ist wie die Tat an sich. Der Falsche wird gerächt, die Dunkelheit wird nicht vertrieben.

Noé erzählt zur Entstehung der neuen Schnittfassung: „Zu Beginn als Bonusmaterial für den Blu-ray-Release des Remasters entworfen, war diese neue, ‚umgekehrte‘ Fassung zu meiner Überraschung stark genug, um sie mit der Originalversion eines solch zweiteiligen Werkes in die Kinosäle und auf diversen weiteren Medien zu bringen. Diese Erfahrung ist umso aufregender, weil mir nichts Vergleichbares bekannt ist, weder in der Kinobranche noch in der Literatur. Kein Werk, das in dieser Weise zweifach ausgeschöpft wurde.“



Warum dieser Film? Weil das Original rückwärts erzählt war. Viele Zuschauer haben durch die zeitlich umgedrehte Struktur des Schnitts bestimmte Aspekte der Geschichte nicht verstanden. In chronologischer Reihenfolge geschnitten wird dies klarer und ebenso düsterer. Kein Stück Dialog wurde gekürzt, noch irgendwelche Szenen und Ereignisse herausgeschnitten – darum heißt diese Version auch „Straight Cut“, erklärt Noé.

„Bisher war ‘Irreversible’ ein bewusst bedachtes Puzzle, nun gleicht der Film einem Diptychon. Es ist vielleicht vergleichbar mit einer LP, auf der die B-Seite der weniger konzeptuelle Mix der A-Seite ist. Allerdings mit besser verständlichen Stimmen, die die Bedeutung der einzelnen Wörter fatalistischer werden lassen. Sie werden sehen. Die Zeit offenbart alles.“

Gewinne zum Heimkinostart von ‘Irreversible’ „Straight Cut“ (ab 10.12. als limitierte Steelbook Edition auf Blu-ray und als DVD Collectors Edition sowie Digital) eine limitierte Blu-ray Steelbook Edition oder DVD Collectors Edition!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Irreversible“ und „DVD“ oder „Blu-ray“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 09.12.2020, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.