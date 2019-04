Verlosung: Kickern mit Disturbed

Foto: Travis Shinn. All rights reserved.

Die Multiplatin-Rocker Disturbed sind seit Mitte April auf ihrer bisher größte Europa-Tour! Zuvor richtet sich die Band anlässlich ihrer aktuellen Single ‘A Reason To Fight’ mit einer wichtigen Message an ihre Fans!

Dies ist die bisher größte Tour, die die US-amerikanischen Multiplatin-Rocker in ihrer 15-jährigen Historie auf dem europäischen Kontinent performen. Vorher hat die Formation um Frontmann David Draiman jedoch noch eine wichtige Botschaft für ihre Hörer, in der das Heavy-Quartett Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Depressionen und Abhängigkeiten schaffen und seinen loyalen Fans mitteilen möchte, dass sie mit ihrer Krankheit nicht alleine stehen.

Kraftvolle Message von Disturbed

Disturbed haben eine kraftvolle Message von Zuspruch, von Einheit und Hoffnung für all jene, die unter Depressionen und Abhängigkeit leiden – selbst nachzuhören auf der aktuellen Single ‘A Reason To Fight’ . Eine Botschaft, die der Band sehr am Herzen liegt. Schon während Disturbed den Song während ihrer letzten US-Tour spielten, zeigte sich das Quartett von den Live-Reaktionen von Tausenden von Fans extrem berührt.

Ein Dialog, der später lebhaft auf Social Media fortgesetzt wurde und die Formation zu ihrem wichtigen Statement inspirierte. Disturbed setzen sich für den Kampf gegen das Stigma von Depression und Suchterkrankungen ein; einige der Fan-Reaktionen auf den Song sind in einem unter der Regie von Rafa Alcantra entstandenen Clip in tief berührenden Bildern festgehalten worden.

Kein Grund zur Scham

„Die Dämonen, die wir unter dem Namen Depression und Abhängigkeit kennen, sind sehr real“, so Disturbed-Shouter David Draiman. „Und sie haben schon viel zu viele derer gefordert, die wir lieben. Sie mussten uns viel früher verlassen, als sie eigentlich sollten. Es gibt unzählige Menschen, die jeden Tag aufs Neue mit ihren inneren Dämon ringen. Es ist nun an uns allen, ihnen deutlich zu zeigen, dass sie nicht alleine in ihrem Kampf sind. Dass es nichts gibt, für das sie sich schämen müssten und dass wir Verständnis haben. Wir werden gemeinsam kämpfen – mit ihnen und für sie. Ihr seid nicht alleine!“

„Ich habe selbst Menschen in meinem Bekanntenkreis, die mit Suchterkrankungen zu kämpfen hatten“, ergänzt Gitarrist Dan Donegan. „Ich konnte es in ihren Gesichtern sehen – das Gefühl der Scham darüber, dass sie scheinbar sich selbst und andere enttäuscht haben. Unser Ziel war, einen Song mit einer positiven Message für diese Menschen zu schreiben. Ein Stück, das sie aufbaut, ihnen Hoffnung, Kraft und den Mut gibt, nicht aufzugeben, so schwierig es auch sein mag. Es ist ein täglicher Kampf, doch es gibt auch ein Licht am Ende des Tunnels.“

Zusätzlich laden Disturbed ihre Fans mit der großen „You Are Not Alone“-Kampagne ein, sich persönlich mit in die Konversation einzubringen und ihre Unterstützung zu zeigen.

Disturbed Tourdaten Deutschland

25.04. München, Zenith

28.04. Hamburg, Sporthalle

04.05. Berlin, Verti Music Hall

06.05. Köln, Palladium

Für zwei Termine (Hamburg und Berlin) könnt ihr je 1×2 Tickets UND ein Tischfußballspiel gegen Disturbed-Band-Mitglieder gewinnen!

>>Wichtig: Gewinner + Begleitung müssen sich am Show-Tag ab 16:00 Uhr bereithalten können!<<

