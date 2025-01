Verlosung: Kino-Tickets für ‘Cliffhanger’ zu gewinnen

Gabe Walker (Sylvester Stallone) gilt als bester Mann der Bergwacht in den Rocky Mountains, doch nach einem tragischen Unfall hat er sich geschworen, nie wieder einen Fuß in die Berge zu setzen. Mehr als ein Jahr ist seit dem Unglück vergangen, als ein Flugzeug in den Rockys abstürzt, und nur der Beste kann die Überlebenden vor dem sicheren Tod bewahren.

Für Walker eine Frage der Ehre: Er entschließt sich also doch, erneut den Aufstieg zu wagen. Doch was Walker auf dem Gipfel erwartet, stellt sogar ihn auf eine harte Probe. Am 4. Februar kehrt der legendäre 90er-Jahre Action-Thriller für einen Tag zurück auf die große Leinwand. Gezeigt wird die Uncut-Version – aufwändig in 4K restauriert und mit jeder Menge Adrenalin im Gepäck!

Harlins Actionmovie ist hochkarätig besetzt: An der Seite von Sylvester Stallone in einer seiner ikonischsten Rollen als Gabe Walker brilliert John Lithgow als skrupelloser Schurke. Michael Rooker, Caroline Goodall und Janine Turner ergänzen das Ensemble rund um eine nervenzerreißende Story, beeindruckende Stunts und grandiose Landschaftsaufnahmen.

Einen ersten Eindruck zum Film, der 1993 Premiere feierte und im Folgejahr mit drei Oscar-Nominierungen (Best Sound, Sound Effects Editing, Visual Effects) geehrt wurde, vermittelt der Trailer.

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

CLIFFHANGER

Regie: Renny Harlin; mit: Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker, Caroline Goodall, Janine Turner u.v.a.

Im Kino am 4. Februar 2025

Gewinnt 2 Kino-Tickets für ‘Cliffhanger’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Cliff“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 29.01.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

—

