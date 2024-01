Verlosung: Kino-Tickets für ‘Das fünfte Element’ zu gewinnen

Seit den frühen Neunzigern zitieren Rock- und Film-Fans die saudämlichen Sprüche aus der ‘Bill & Ted’-Reihe. Vielleicht kommen bald ein paar neue Zitate dazu.

Mehr Glück als Teil Drei? Nachdem sich Fans fast 30 Jahre lang einen dritten Teil von ‘Bill & Ted’ gewünscht hatten, war es 2020 plötzlich so weit. Völlig unerwartet bekamen die beiden verpeilten zeitreisenden Hoschis, die die Welt mit der Kraft ihrer Rock-Musik gerettet haben, ein Sequel. In dem Film sind erneut Keanu Reeves und Alex Winter in ihren jeweiligen Paraderollen zu sehen – nur diesmal eben nicht als Teenager, sondern als Loser mittleren Alters. Und mit Dave Grohl in einer absurden Nebenrolle. Leider hat ‘Bill & Ted retten das Universum’ kaum jemand gesehen, denn der Film wurde zu einer…