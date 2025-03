Verlosung: Kino-Tickets für ‘Die purpurnen Flüsse’ zu gewinnen

auch interessant

Mathieu Kassovitz’ atemloser Thriller ‘Die purpurnen Flüsse’ – hochkarätig besetzt mit Jean Reno und Vincent Cassel – begeisterte zu seiner Erstaufführung im Jahr 2000 weltweit das Publikum und setzte neue Maßstäbe für das Genre.

Am 1. April 2025 kehrt die fesselnde Jagd nach einem mysteriösen Serienkiller zurück auf die große Leinwand. Mit dabei: zwei Ermittler, die gegensätzlicher nicht sein könnten und bei ihrer Spurensuche auf ein düsteres Geheimnis stoßen…

Seht hier den neuen Trailer:

Seht hier den neuen Trailer:

Zum Inhalt:

In einer abgeschiedenen Universität hoch in den französischen Alpen verbreitet ein ebenso mysteriöser wie brutaler Serienmörder Angst und Schrecken. Bei den Ermittlungen kreuzen sich bald die Wege des schweigsamen Profi-Cops Pierre Niémans (Jean Reno) mit denen des jungen, hitzköpfigen Kommissars Max Kerkerian (Vincent Cassel).

An der Grenze des Todes und des ewigen Eises ergründen sie schließlich das Geheimnis der purpurnen Flüsse …

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

‘Die purpurnen Flüsse’

Regie: Mathieu Kassovitz; mit: Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès u.v.a.

Im Kino am 1. April 2025

Gewinnt 2×2 Kino-Tickets für ‘Die purpurnen Flüsse’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Purpur“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 25.03.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

—

