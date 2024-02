Verlosung: Kino-Tickets für ‘Donnie Darko’ zu gewinnen

Mit ‘Donnie Darko’ steht bereits das nächste Highlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe Best Of Cinema in den Startlöchern. Ausgestattet mit einem großartigen Cast rund um Jake und Maggie Gyllenhaal, Patrick Swayze und Drew Barrymore sowie einem stimmungsvollen Achtziger-Soundtrack schuf der damals erst 26-jährige Richard Kelly mit seinem Spielfilmdebüt einen Kultfilm für eine ganze Generation. Am 5. März gibt es die Chance, Donnie und Kaninchen Frank exklusiv für einen Tag in der restaurierten Fassung auf großer Leinwand zu erleben.

‘Donnie Darko’

Regie: Richard Kelly; mit: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore, Patrick Swayze, Maggie Gyllenhaal u.v.a.

Zum Inhalt:

Middlesex, Iowa, 1988: Donnie Darko (Jake Gyllenhaal) ist auf den ersten Blick ein typisch amerikanischer Teenager, ausgestattet mit einem scharfen Intellekt, lebhafter Fantasie und einer weltmüden Weisheit, doch ebenso introvertiert und emotional labil pflegt er eine Freundschaft mit Frank, einem riesigen Kaninchen, dass nur er sehen kann.

Als Donnie eines Nachts von seinem imaginären Freund geweckt wird, der ihm offenbart, dass der Weltuntergang kurz bevorsteht, entgeht er um ein Haar einem Unfall, der tödlich hätte enden können. Von da an wird Frank zu Donnies ständigem Begleiter und provoziert eine Reihe von Ereignissen, die in der Kleinstadt für jede Menge Ärger sorgen. Doch was steckt wirklich hinter der Stimme in Donnies Kopf?

Richard Kelly, der sein Drehbuch als eine Art „Fänger im Roggen erzählt von Philip K. Dick“ bezeichnete, nimmt das Publikum in einem ungewöhnlichen Genre-Mix aus melancholischer Science-Fiction, Coming Of Age, Teenager-Komödie und fantastischem Thriller mit auf eine (alb-)traumhaft erscheinende Reise in den Schwebezustand zwischen der Welt der Kindheit und der Erwachsenen.

Zum Kinostart 2001 zunächst mit verschiedensten Problemen behaftet, entwickelte sich DONNIE DARKO jedoch über die Jahre zum wohl ersten Kultklassiker des neuen Jahrtausends. Ausgestattet mit einem stimmungsvollen Soundtrack mit Achtziger Jahre-Klassikern wie Echo And The Bunnymen, Tears For Fears und Duran Duran und dank eines großartigen Ensembles – angefangen bei den Geschwistern Jake und Maggie Gyllenhaal vor ihrem Hollywood-Durchbruch über Patrick Swayze, die Oscar-nominierte Katherine Ross, Achtziger Jahre-Kinder-Star Drew Barrymore und Fernsehliebling Noah Wyle – wurde ‘Donnie Darko’ zur Inspiration vieler Independent-Filmemacher.

Im Kino am 5. März 2024

Gewinnt 2×2 Kino-Tickets für ‘Donnie Darko’

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Donnie“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 29.02.2024, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

