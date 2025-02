Verlosung: Kino-Tickets für ‘Fargo’ zu gewinnen

Foto: (c) Capelight Pictures. All rights reserved.

auch interessant

Mit ‘Fargo – Blutiger Schnee’ steht der nächste Kultfilm im Rahmen der Kino-Event-Reihe Best Of Cinema in den Startlöchern. Die handgestrickte Mördergeschichte der legendären Coen-Brüder feierte 1996 ihr Leinwanddebüt und zog sowohl Publikum als auch Kritiker in ihren Bann. Es folgten zahlreiche Preise und Ehrungen, darunter die Auszeichnung für die „Beste Regie“ bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes, der Oscar für das „Beste Originaldrehbuch“ und der Oscar für Frances McDormand als „Beste Hauptdarstellerin“.

Der erfolglose Autohändler Jerry Lundegaard (William H. Macy) steht kurz vor dem finanziellen Ruin. Um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, plant er das scheinbar perfekte Verbrechen: Er engagiert zwei Gangster, die seine Ehefrau (Kristin Rudrüd) entführen und von seinem wohlhabenden Schwiegervater ein Lösegeld erpressen sollen.

Doch das unblutige Vorhaben eskaliert in einer brutalen Gewaltserie, die mehrere unschuldige Menschen das Leben kostet. Die hochschwangere Polizistin Marge Gunderson (Frances McDormand) heftet sich an die Fersen der stümperhaften Bande…

Am 4. März kehrt die rabenschwarze Krimikomödie über Autohändler Jerry und dessen scheinbar perfektes Verbrechen erstmalig in 4K restauriert für einen Tag zurück auf die große Leinwand. Ein neuer Trailer zum Best Of Cinema-Release von ‘Fargo – Blutiger Schnee’ ist hier zu sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

‘Fargo – Blutiger Schnee’

Regie: Joel Coen, Ethan Coen; mit: Frances McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi, Peter Stormare, Kristin Rudrüd u.a.

Im Kino am 4. März 2025

Gewinnt 2 Kino-Tickets für ‘Fargo – Blutiger Schnee’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Fargo“ schreiben:

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 26.02.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.