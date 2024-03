Verlosung: Kino-Tickets für ‘Hate To Love: Nickelback’ zu gewinnen

Empfehlung der Redaktion Nickelback veröffentlichen Dokumentation ‘Love To Hate: Nickelback’ Rock Wenn es um Nickelback geht, trifft nichts mehr auf die öffentliche Wahrnehmung der Band zu als "Lieb es oder hass es". Ein neuer Dokumentarfilm beleuchtet dieses Phänomen nun näher. Wie ist es für eine Band, gleichzeitig gehasst und geliebt zu werden? Die kanadische Rock-Band Nickelback zeigt in ihrer Dokumentation ‘Hate To Love: Nickelback’, die im letzten September auf dem Toronto International Film Festival Premiere feierte, einen ungeschminkten und emotionalen Einblick in die turbulente Karriere einer der größten Rock-Bands der Welt.

Mit einer Kombination aus nie zuvor gezeigtem Archivmaterial, Konzertmitschnitten, Interviews mit Wegbegleiter:innen und prominenten Fürsprechern wie Schauspieler Ryan Reynolds und The Smashing Pumpkins Sänger Billy Corgan, wird mit einem sehr persönlichen Blick die Band-Geschichte von Nickelback gewürdigt.

Aber auch die Band-Mitglieder rund um Frontmann Chad Kroeger geben mit packenden Geschichten sowie persönlichen Momenten, die zuvor noch nie öffentlich preisgegeben wurden, einen spannenden in Einblick in die turbulente Zeit der Band.

Die schonungslos ehrliche Dokumentation ‘Hate To Love: Nickelback’ entstand unter der Regie von Ben Brooks (‘Sounds Of Scars’) und wurde von Ben Jones produziert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

