Mit seiner Performance in Ted Kotcheffs legendärem Action-Klassiker ‘Rambo – First Blood’ schrieb Sylvester Stallone in den Achtziger Jahren als gnadenlose Kampfmaschine John Rambo Filmgeschichte und wurde zur ikonischen Kultfigur einer ganzen Generation. 40 Jahre nach seinem deutschen Kinostart kehrt der Streifen nun in messerscharfem 4K am 3. Januar im Rahmen der Kino-Event-Reihe „Best of Cinema“ zurück auf die große Leinwand.

John Rambo (Sylvester Stallone), ehemaliger Green Beret und Held im Vietnamkrieg, kehrt nach Hause zurück und muss feststellen, dass Amerika ihn nicht mehr haben will. Auf der Suche nach einem alten Weggefährten trampt er durch Amerika. An der Stadtgrenze von Hope, Washington trifft er auf den übereifrigen, streitsüchtigen Kleinstadt-Sheriff Will Teasle (Brian Dennehy).

Dieser hält Rambo für einen Landstreicher, sperrt ihn ins Gefängnis und behandelt ihn wie den letzten Dreck – nichtsahnend, welche Konsequenzen er damit auf den Plan ruft. Von Teasles Deputies in Haft brutal behandelt, flieht Rambo in einer dramatischen Aktion in die nahegelegenen Berge und beginnt einen gnadenlosen Guerillakrieg gegen die örtliche Polizei…

1982 war die Geburtsstunde eines der kultigsten Action-Filmfranchises aller Zeiten: Erstmals schlüpfte Sylvester Stallone in Regisseur Ted Kotcheffs ‘Rambo – First Blood’ in eine seiner legendärsten Rollen und erweckte die gnadenlose Kampfmaschine John J. Rambo zum Leben. Basierend auf einem Roman von David Morell entstand das Drehbuch über die Geschichte des wortkargen Vietnamveteranen und One-Man-Army John J. Rambo unter Mitarbeit von Sylvester Stallone, der in den Jahren zuvor mit seinen Auftritten in den ‘Rocky’-Filmen sein Star-Potenzial bewiesen hatte.

