Verlosung: Kino-Tickets für ‘Sieben’ zu gewinnen

Mit David Finchers meisterhaft inszeniertem Psychothriller ‘Sieben’, der 1995 erstmals das Publikum in seinen Bann zog, kehrt anlässlich seines 30. Jubiläums ein besonderes Highlight zurück auf die große Leinwand! Die packende Geschichte um zwei Detektive, die einem skrupellosen Serienmörder auf der Spur sind, der seine grausamen Taten an den sieben Todsünden orientiert, bleibt auch Jahrzehnte später unvergesslich.

Am 7. Januar gibt es nun die einmalige Gelegenheit, Finchers hochkarätig mit Brad Pitt, Morgan Freeman und Gwyneth Paltrow besetzte Regiearbeit erneut oder vielleicht auch zum ersten Mal im Kino zu erleben – und das in gestochen scharfem 4K!

Einen Vorgeschmack auf die restaurierte Fassung bietet der Trailer:

‘Sieben’

Regie: David Fincher; mit: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow u.v.a.

Kino-Event-Tag: 7. Januar 2025

Zum Inhalt:

Maßlosigkeit. Habgier. Trägheit. Zorn. Hochmut. Wollust. Neid. Zwei Cops (Brad Pitt und Morgan Freeman) jagen einen hochintelligenten, schwer zu fassenden Killer, der eine Reihe grausiger Morde zelebriert – seine Opfer haben jeweils eine der sieben Todsünden begangen.

Eine weitere Rolle übernimmt Gwyneth Paltrow in diesem berühmten Thriller, der den Zuschauer in eine ungemütliche, regenfeuchte Stadt voller Agonie und Fäulnis führt.

Regisseur David Fincher (‘Fight Club’, ‘Zodiac – Die Spur des Killers’, ‘Der seltsame Fall des Benjamin Button’) dirigiert die atemberaubende Story mit einem untrüglichen Gespür für unsere inneren Ängste bis zum überwältigenden Höhepunkt, der selbst die kaltblütigsten Seelen erschüttert.

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

Im Kino am 7. Januar 2025

