Verlosung: Kino-Tickets für ‘Skunk’ beim FFF zu gewinnen

Blut strömt über Liams Gesicht, als ihn die Polizei seinen aggressiven Eltern entreißt. Doch auch in der Jugendeinrichtung ist er nicht sicher vor Misshandlung. Angehende Psychopathen wie Momo oder Johan, die davon träumen, Katzenjungen anzuzünden, haben es auf ihn abgesehen. Doch Liam ist bereit. Gewalt kennt er zur Genüge, auch aus den Splatterfilmen, mit denen er als Kind eingesperrt im Keller saß, während die Erwachsenen oben ihre perversen Sexpartys feierten.

‘Skunk’ ist der neueste Film von Koen Mortier (‘Ex Drummer’). Der Soundtrack wurde von Amenra gestaltet, deren Frontmann Colin H. van Eeckhout auch eine der Hauptrollen spielt.

„2007 hat euch EX DRUMMER traumatisiert. Und so begeistert, dass ihr den abgefuckten Assi-Punk-Brocken mit dem FRESH BLOOD AWARD geehrt habt! Auch bei SKUNK versinkt Koen Mortier ganz tief in menschlichen Abgründen – und taucht nicht wieder auf. Thibaud Dooms‘ Schauspielleistung ist schwer verstörend: In Liams Blick eingebrannt ist all die unbewältigte Qual einer zerstörten Kindheit, seine rücksichtslosen Ausraster gleichen einer Urgewalt. SKUNK macht euch fertig.“ (FFF)

‘Skunk’

Regie: Koen Mortier

Koen Mortier Darsteller: Thibaud Dooms, Natali Broods, Boris Van Severen, Colin H. van Eeckhout

Thibaud Dooms, Natali Broods, Boris Van Severen, Colin H. van Eeckhout Drehbuch: Koen Mortier, Geert Taghon (Buch)

Koen Mortier, Geert Taghon (Buch) Produzentin: Eurydice Gysel

Eurydice Gysel Dauer: 105 min

Termine 2024:

Frankfurt 20.09. / 20.00

20.09. / 20.00 Hamburg 15.09. / 19.30

15.09. / 19.30 Köln 20.09. / 20.00

20.09. / 20.00 München 15.09. / 19.30

15.09. / 19.30 Nürnberg 15.09. / 19.30

15.09. / 19.30 Stuttgart 15.09. / 19.30

Gewinnt 1×2 Tickets für ‘Skunk’ in der Stadt eurer Wahl!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Skunk“ und die gewünschte Stadt (siehe Termine) schreiben.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 10.09.2024, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

