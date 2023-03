Verlosung: Kino-Tickets für ‘Terminator 2’

Haben die Glam Metal-Helden STEEL PANTHER ihren Kurs gewechselt, sich für ihr neues Studioalbum ON THE PROWL vielleicht sogar des Erfolgs wegen verbogen?

Das komplette Interview mit Steel Panther findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Das Jahr 1987 im Glam Metal: Def Leppard schaffen ihren Kracher HYSTERIA, Mötley Crüe beschreiben mit GIRLS, GIRLS, GIRLS die Essenz ihrer Song-Inhalte, und Whitesnake betiteln ihre Platte sogar mit 1987. Es scheint etwas dran zu sein an jenem Jahr – oder warum haben Steel Panther auf der neuen Platte ON THE PROWL einen Song nach diesem getauft? Frontmann Michael Starr behauptet: "Heavy Metal war damals auf dem Höhepunkt!…