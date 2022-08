Verlosung: Kino-Tickets für ‘The Retaliators’

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 19.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Voodoo Kiss, Motorpsycho und Heilung.

Five Finger Death Punch Zu den Riff-Rhythmusmaschinen von ‘Blood And Tar’ oder ‘Gold Gutter’ lassen sich Nackenverspannungen bestens lockern, und ‘The End’ schmeißt den Hörer episch, aber zugleich rockig aus AFTERLIFE raus. (Hier weiterlesen) Thundermother Der Opener ‘The Light In The Sky’ bietet einiges an: Schmissige Gitarren, Ohrwurmqualitäten – und Sängerin Guernica Mancini, die mit ihrer rauen Stimme selbst deklariert: „We are running this game!“ (Hier weiterlesen) Soilwork Neuerdings zu sechst (Zuwachs: Bassist Rasmus Ehrnborn), klingt die Band frisch: ÖVERGIVENHETEN balanciert eingängige Melodien und anspruchsvolle Arrangements, ohne dabei 16-Minüter zu servieren wie die Vorgänger-EP A WHISP OF THE ATLANTIC –…