Verlosung: Kino-Tickets für ‘Universal Soldier’ zu gewinnen

Am 7. November kehren Jean-Claude van Damme und Dolph Lundgren als legendäre Kampfmaschinen zurück auf die große Leinwand. Und wie Fans wissen, haben die beiden noch eine tödliche Rechnung miteinander offen… Das futuristische Gladiatorial von Oscar-Preisträger Roland Emmerich wird im Kino als Uncut-Version und erstmalig in 4K restauriert gezeigt. Ein Muss für alle Action-Freunde – und die, die es noch werden wollen.

Zum Inhalt

In einem geheimen Auftrag der US-Regierung gelingt es Forschern, tote Soldaten gentechnologisch zu neuem Leben zu erwecken. Die Universal Soldiers sind die perfekten Kampfmaschinen: Roboter, die eiskalt töten und kein Gewissen oder Gedächtnis haben. Die ultimative Einsatztruppe für Krisensituationen.

Der Erfolg ist überwältigend. Doch das Experiment gerät außer Kontrolle, als zwei Soldaten ihre Erinnerungen zurückerlangen. Luc Deveraux und Andrew Scott haben aus ihrem vorherigen Leben noch eine tödliche Rechnung offen. Ohne Rücksicht auf Verluste bekämpfen sich die beiden Killermaschinen – Kollateralschäden unvermeidbar …

Über die Kino-Event-Reihe BEST OF CINEMA

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme & Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Circa 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Constantin Film und Capelight großartige Meisterwerke der Filmgeschichte zurück auf der großen Leinwand.

Im Kino am 7. November 2023

Gewinnt 2×2 Kino-Tickets für ‘Universal Soldier’

