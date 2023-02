Verlosung: Konzert-Tickets für Cult Of Luna

Gitarrist und Sänger Johannes Persson live mit Cult Of Luna am 8. Oktober 2022 in Madrid, Spanien.

Bereits seit über zwei Dekaden begeistern Cult Of Luna im Post Metal-Genre mit ihrer ganz eigenen Charakteristik. Anspruchsvoll, episch, eindringlich und durchzogen von Emotionen. So auch ihr aktuelles Werk THE LONG ROAD NORTH, das am 11.02.2022 über Metal Blade erschienen ist. Doch nicht nur die Musik der Schweden setzt tiefe Gefühle frei. Cult Of Luna sind zudem bekannt für ihre apokalyptischen Liveperformances, die uneingeschränkt die Fantasie des Publikums anregen.

„Ganze 69 Minuten fasst THE LONG ROAD NORTH – da ist es nicht verwunderlich, dass schon der Opener ‘Cold Burn’ beinahe zehn Minuten lang ist. Initiiert von bedrohlichen Synthesizer-Klängen und einem progressiven Offbeat steigert sich der Titel zunächst in gewohnter Post Metal-Manier Schicht um Schicht, legt im weiteren Verlauf aber wesentlich mehr Abwechslung an den Tag als das Genre-typische Laut-Leise-Wechselspiel. […] Fazit ist also eindeutig: THE LONG ROAD NORTH hält die von Cult Of Luna gewohnt hohe Qualität.“ (Konstantin Michaely, METAL HAMMER)

Cult Of Luna + Russian Circles + Svalbard

18.03. Berlin, Huxleys Neue Welt

19.03. Wiesbaden, Schlachthof

23.03. Stuttgart, Wizemann

28.03. München, Muffathalle

2 Tickets für die Cult Of Luna-Tournee in einer deutschen Stadt eurer Wahl zu gewinnen!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Cult“ und die gewünschte Stadt (siehe Termine oben) schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 12.02.2023, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

—

