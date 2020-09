Verlosung: Lemmy ‘White Line Fever’ + Ozzy-Autobiografie

*** MOTÖRHEAD-Wochen bei METAL HAMMER! Wir feiern 40 Jahre ACE OF SPADES mit vier einzigartigen Picture Discs: Sichert euch jetzt die einzigartigen 7“-Vinyle, exklusiv mit dem Magazin unter www.metal-hammer.de/motorhead! ***

Als ACE OF SPADES 1980 veröffentlicht wurde, war das ein Wendepunkt für alle Formen des Hard Rock. Wie ein konservierter Blitz hatte das Album alles, was großartigen Hard Rock, Heavy Metal und Punk ausmachte – die Lautsprecher über das Maximum hinaus, fühlte es sich so an, als ob man mit tausend Stundenkilometern durch die Welt brauste, jede Grenze der normalen Musik sprengend. Nichts war härter. Nichts war schneller. Und ganz sicher war nichts lauter.

Denn keiner war unverwüstlicher und unangepasster, ist über die Jahre zu einer Ikone geworden und nach seinem Tod zur Legende: Lemmy Kilmister. ‘White Line Fever’, Lemmys Autobiografie, erschienen bei Heyne Hardcore, ist zu einem Kultbuch geworden. Überarbeitet und ergänzt gibt es die Ausgabe von 2018, die sich leider auch mit seinem Ende befassen musste.

Ein Must Have mit vielen Fotos aus jeder Epoche, mit kompletter Diskografie aber viel interessanter ist Lemmys Beschreibung seines Lebens, seine Exzesse, seine Liebe zur Musik und dass er sich für nichts auf der Welt für irgendjemanden geändert hätte geschweige denn, gute Ratschläge anzunehmen. Wer ‘White Line Fever’ nicht gelesen hat, kann nicht behaupten, Lemmy zu kennen. Eine kostenlose Leseprobe von ‘White Line Fever’ findet ihr hier.

Passend zum 50. Jubiläum von Black Sabbaths PARANOID erscheint am 09.10.2020 die Vinyl Deluxe Edition. Und was passt besser dazu, als sich noch einmal ausführlich mit Ozzy Osbourne zu beschäftigen und genüsslich schmunzelnd die Autobiografie (erschienen bei Heyne Hardcore) des „Fürsten der Finsternis“ zu lesen. 474 Seiten vollgepackt mit Anekdoten und Erlebnissen, die man kaum für wahr hält, am Ende aber völlig abfeiern kann. Eine kostenlose Leseprobe der Ozzy-Autobiografie findet ihr hier.

3x ein Package aus den Autobiografien von Lemmy und Ozzy zu gewinnen!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Lemozzy“ schreiben:

*** Exklusiv mit METAL HAMMER: ACE OF SPADES-Vinyl als 7″-Picture Disc mit vier verschiedenen Motiven zum Jubiläum – jetzt bestellen, nur unter www.metal-hammer.de/motorhead ***