Verlosung: METAL HAMMER-Wein

Perfektes Seriensuchten für die dunkle und kalte Jahreszeit: Gewinnt die komplette achte Staffel ‘Game Of Thrones’ auf Blu-ray.

Der Winter ist endlich da, wenn HBO die achte Staffel und die komplette Serienkollektion einer der meistbeachteten Serien der TV Geschichte veröffentlicht. ‘Game Of Thrones’. Das epische Finale des internationalen Serienphänomes erscheint am 03. Dezember auf Blu-ray und DVD. Fans können sich über viel Bonusmaterial freuen, inklusive der Doku ‘Game Of Thrones: Die letzte Wache’ von Jeanie Finlay über die harten Dreharbeiten zur letzten Staffel. ‘Game Of Thrones’ beruht auf der erfolgeichen Romanreihe von George R.R. Martin und hält den Rekord der am meisten ausgezeichneten Serie der Fernsehgeschichte. Die Serie wurde insgesamt 160 Mal für einen Emmy nominiert und gewann…