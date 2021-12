Verlosung: ‘Mulholland Drive’ Blu-rays

Zum zwanzigsten Jubiläum von David Lynchs traumhaftem Mystery-Drama ‘Mulholland Drive’ präsentiert Studiocanal nun eine brandneue 4K Restaurierung des Films, die vom Regisseur persönlich begleitet wurde. Zwei Jahrzehnte nach seiner Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes 2001, bei der David Lynch mit dem Preis für die „Beste Regie“ ausgezeichnet wurde (den er sich mit Joel Coen für ‘The Man Who Wasn’t There’ teilte), feierte der Klassiker in diesem Jahr im Rahmen der Cannes Classics in nie dagewesener Qualität erneute Premiere an der Cote d’Azur.

Darüber hinaus wird ‘Mulholland Drive’ im Rahmen der neuen Best Of Cinema-Kinoreihe am Dienstag, den 1. Februar 2022, erneut auf der großen Kinoleinwand zu sehen sein. Einen eindrucksvollen Einblick der Qualität des restaurierten Materials bietet der neue Trailer.

Mit einem einzigartigen Artwork von Krzysztof Domaradzki wird die limitierte ‘Mulholland Drive’ 4K UHD Collector’s Edition exklusiv im ARTHAUS Shop (www.shop.arthaus.de/) erhältlich sein und enthält neben in Deutschland bisher nicht erschienenem Bonusmaterial 2 Poster, 5 Artcards und ein Booklet zum Film mit 2 neuen Essays.

Zum Film:

Die traumhafte Geschichte von ‘Mulholland Drive’ beginnt in Los Angeles, der Stadt der Träume. Eine junge, schöne Frau (Laura Harring) erleidet nach einem Autounfall auf dem Mulholland Drive eine Gehirnerschütterung und weiß nicht mehr, wer sie ist. Sie findet Zuflucht im Haus von Betty (Naomi Watts), einer aufstrebenden Schauspielerin, die unbedingt ein Star werden will. Ohne Erinnerung an ihre Identität stellt sie sich Betty als Rita vor.

Die beiden Frauen entdecken, dass „Ritas“ Handtasche vollgestopft ist mit Dollarscheinen und einem mysteriösen blauen Schlüssel. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Ritas wahrer Identität und geraten bald in ein Netz von Intrigen, das sie ins dunkle Herz von Hollywood führt.

Über die Restaurierung:

Für die Restaurierung des Films anlässlich seines zwanzigsten Jubiläums konnte auf die bereits 2016 durchgeführte 2K Restaurierung von Criterion zurückgegriffen werden, bei der das Colour-Grading bereits an einem 4K-Scan des Originalnegativs durchgeführt wurde. Mit Unterstützung von David Lynch konnte anhand dieser Parameter ein neues exklusives HDR Grading vorgenommen werden, und so alle Details der Kinofassung auch auf der neuen 4K Dolby Vision Fassung zur Geltung bringen. Im Zuge der Restaurierungsarbeiten wurde zudem der Originalton von den originalen 5.1-Tonspuren unter Aufsicht von David Lynch und seinem Team neu gemastert.

Gewinnt eine von 4 ‘Mulholland Drive’-Blu-rays!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Mulholland“ schreiben:

