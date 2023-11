Das Keep It True 2024 findet im April wieder in Lauda-Königshofen statt. Alle Infos zum Indoor-Festival findet ihr hier.

Datum Das Keep It True Festival findet vom 26. bis 27.04.2024 statt. Veranstaltungsort Als Location für das Keep It True XXIV Festival dient die Tauber-Franken-Halle in Lauda-Königshofen. Adresse: Hauptstraße 1 97922 Lauda-Königshofen Preise & Tickets Alle Infos zu den unterschiedlichen Tickets findet ihr hier. Bands Running Order Weitere Informationen Noch ist Zeit: Sobald es Neuigkeiten und Besonderheiten gibt, informieren wir euch. Livestream und TV Bisher gibt es noch keine Informationen, ob ausgewählte Auftritte auch von zu Hause aus angesehen werden können. Anfahrt