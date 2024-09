Verlosung: Sabaton ‘The Tour To End All Tours’-Tickets

Begib dich mit Sabaton auf eine unvergessliche Heavy-Metal-Reise, wenn der Film ‘The Tour To End All Tours’ ins Kino kommt – eine Feier der bisher größten Tournee der Band. Tritt mitten ins Geschehen und erlebe die elektrisierende Energie, die epischen Auftritte und den unbezwingbaren Geist, welche Sabaton zu einer legendären Kraft in der Welt des Metal gemacht haben.

Erlebe mit ihnen die Erfolge, Herausforderungen und das schiere Adrenalin ihrer größten Tournee auf der großen Leinwand. Dies ist eine Gelegenheit, in das Spektakel von Sabatons Shows einzutauchen wie nie zuvor!

‘The Tour To End All Tours’ ist nicht einfach nur ein Film – es ist ein Zeugnis für die Kraft der Musik, die Stärke ihrer Fan-Gemeinde und die unerschütterliche Hingabe jedes Mitglieds der Sabaton-Familie. Es ist ein Filmerlebnis, das Grenzen überwindet, Nationen vereint und die universelle Sprache des Metal feiert.

Mach dich bereit, deine Hörner zu erheben und das Dach zu erklimmen, während sie dich auf eine Reise durch ihr unvergleichliches Vermächtnis mitnehmen. Dies ist mehr als nur ein Konzertfilm. Es ist ein Fest der Metal-Großartigkeit, und du bist eingeladen, Teil der Geschichte zu sein!

Markiert eure Kalender, sammelt eure Kräfte und bereitet euch auf das Metal-Ereignis des Jahres vor. ‘The Tour To End All Tours’ kommt am 11. Oktober in die Kinos und ist ein Erlebnis, das du nicht verpassen darfst. Erheben wir unsere Stimmen, hissen wir unsere Fahnen und feiern wir die Band, die die Bühnen erobert, die Herzen erobert und Geschichte geschrieben hat – Sabaton!

Gewinnt 2×2 Tickets für ‘The Tour To End All Tours’ am 11.10.2024 im Kino eurer Wahl!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 22.09.2024, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

