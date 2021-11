Verlosung: ‘Skyrim’-Fan-Pakete

Mit der Jubiläumsedition zum zehnten Geburtstag des Rollenspiels ‘Skyrim’ dürfte Entwickler Bethesda Softworks nun eventuell den letzten Wiederaufguss vor der bereits ersehnten Fortsetzung veröffentlichen. Neben einem Haufen neuer Inhalte für Veteranen können jetzt auch endlich die Besitzer von Next Gen-Konsolen bei Bedarf ihre Reise nach Himmelsrand nachholen.

Empfehlung der Redaktion The Elder Scrolls 5 – Skyrim: Anniversary-Edition zum zehnten Jubiläum Games, Rollenspiel ‘The Elder Scrolls 5: Skyrim’ wird zehn Jahre alt! Auch Bethesda feiert sein Rollenspiel-Epos und bringt eine Neuauflage auf den Markt - mit einigen Extras. Pünktlich zum zehnten Jahrestag von ‘The Elder Scrolls 5: Skyrim’ – also am 11. November 2021 – erscheint eine weitere Neuauflage des aktuellen Serienablegers der ‘The Elder Scrolls’-Saga. Neben den obligatorischen drei Erweiterungen ‘Dawnguard’, ‘Hearthfire’ und ‘Dragonborn’ erhält das Spiel zudem einen weiteren Schwung neuer Inhalte. Spieler, welche bereits die Special Edition besitzen, können sich außerdem über kostenloses Update mit einigen Inhalten aus dem Creation Club – einer Vermarktungsplattform Bethesdas, um kostenpflichtige Modifikationen für die hauseigenen Titel an die Spieler zu bringen – freuen. Auf diese Weise sollen unter anderem ein Angelmodus, ein Überlebensmodus und eine Quest-Reihe gratis nachgereicht werden.

‘The Elder Scrolls 5: Skyrim’ soll außerdem per Upgrade auf den Next Gen-Konsolen spielbar werden. Zuvor war das Rollenspiel nicht abwärtskompatibel auf PlayStation 5 und Xbox Series X spielbar. Entsprechendes Bildmaterial dazu lieferte Bethesda bisher noch nicht. Jedoch sollte hier wohl kein von Grund auf nachgebessertes Himmelsrand erwartet werden. Kosmetische Veränderungen im geringeren Maße sind aber auch nicht auszuschließen. Immerhin findet der aktuelle Teil der Reihe so seinen Weg auf die inzwischen dritte Konsolengeneration – und das mit einigen Extras.

‘Skyrim’ in Concert

Das London Symphony Orchestra und der London Voices nehmen uns mit auf eine musikalische Reise durch Himmelsrand. Mit diesem besonderen Konzert aus dem historischen Alexandra Palace Theatre und seinen epischen, atmosphärischen und Gänsehaut verursachenden Klängen aus Skyrim sollen die Leute gefeiert werden, die das Spiel zum Leben erweckt haben: euch! Am 11. November um 20:00 Uhr MESZ auf YouTube und Twitch.

Am Samstag, den 13.11. hosten Bethesda Softworks auf Twitch einen Jubiläums-Livestream zum Skyrim Geburtstag von 15 bis 20 Uhr. Dort wird alles von Cosplay über Lore, Marketing-Kampagne, Modding bis hin zur Musik besprochen. Alea von Saltatio Mortis wird gemeinsam mit Lara Loft von 19 bis 20 eine ganz besondere Musik-Performance präsentieren.

Gewinnt anlässlich des 10. ‘Skyrim’-Geburtstags 3 Fan-Pakete, bestehend auf jeweils einem ledergebundenen Skyrim Artbook aus der Collectors Edition von 2011 und einer Original Filmrolle des ‘Skyrim’ Kinotrailers aus 2011 (nummeriert und bisher noch nie rausgegeben).

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Himmelsrand“ schreiben:

