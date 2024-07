Verlosung: Teufel BOOMSTER AC/DC Edition

Im Teufel-Sortiment hat sich der Bluetooth-Lautsprecher BOOMSTER über drei Generationen zur wahren Ikone gemausert. Rechtzeitig zu den Tourneebesuchen in Deutschland holen sich Fans den kraftvollen Sound des 2.1-Systems in der AC/DC Edition – nur solange der Vorrat reicht.

Alle Fakten in Kürze:

Teufel BOOMSTER in offiziell lizensierter AC/DC Edition

limitierte Stückzahlen

großes AC/DC-Logo auf Front und Tragegriff sowie „High Voltage“-Blitze auf beiden Seitenflächen

stoß- und abriebfester Druck für eine dauerhafte Sichtbarkeit

kraftvolles Bluetooth-Soundsystem mit echtem Subwoofer

zwei zusätzliche Passiv-Membranen liefern straffen, präzisen Bass

integrierter DAB+ und FM-RDS-Radiotuner und je drei frei belegbare Stationstasten, schwenkbare Teleskopantenne für besten Empfang, Senderanzeige im Display

robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse (IPX5)

integrierter Akku für bis zu 18 Stunden Laufzeit

ab sofort zum Preis von 369,99 Euro im Teufel Webshop und allen Teufel Stores erhältlich

Legendärer Sound zum Bühnenjubiläum

Empfehlung der Redaktion AC/DC in Hannover: Infos, Tickets, Anfahrt, Wetter Hard Rock AC/DC spielen am Mittwoch und Sonntag zwei Shows auf dem Merssegelände in Hannover. Alles, was man wissen muss, haben wir hier zusammengefasst. Laut und anders waren AC/DC in jedem Fall, als die Band um Angus Young am Silvesterabend 1973 in Sydney erstmals die Bühne betrat. Deutlich jünger aber nicht weniger laut und anders war und ist der Teufel Bluetooth-Lautsprecher BOOMSTER. Obwohl es ihn bereits in der dritten Generation gibt, hat sich am Grundkonzept seit dem Debüt im Jahr 2014 nichts geändert: packender, kraftvoller Stereo-Sound mit aktivem Subwoofer für ein solides Bassfundament. Kein anderer mobiler Lautsprecher könnte besser zu den Rock-Legenden aus Down Under passen. Die AC/DC Edition vom BOOMSTER ist aufwendig mit dem Band-Logo auf der Gitterfront bedruckt, an den Seiten prangt der ikonische AC/DC Blitz.

Rockt bis zu 18 Stunden

Zwar ist der BOOMSTER mit seinen 3,75 Kilogramm kein Fliegengewicht, dennoch lässt er sich dank des ergonomischen Griffs leicht transportieren. Mit seinem hochkapazitiven Akku bringt es der BOOMSTER AC/DC Edition auf Spielzeiten von bis zu 18 Stunden. Da stehen die Chancen gut, dass dem Smartphone eher der Saft ausgeht. Aber auch daran hat Teufel gedacht und dem BOOMSTER eine USB-Buchse mit Powerbank-Funktion spendiert, an der Smartphone, Tablet & Co. schlappe Akkus auffrischen. Zum prallen Ausstattungs- und Funktionspaket gehören außerdem analoger und digitaler Radioempfang über die Stabantenne im Retro-Style, Bedienelemente inklusive drei Stationstasten an der Geräteoberseite und eine Fernbedienung.

Gewinnt einen Teufel BOOMSTER AC/DC Edition !

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Boomster“ schreiben.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 04.08.2024, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

