Verlosung: Tickets für Armored Saint-Online Releaseshow

Am Samstag, den 10. Oktober um 22 Uhr werden Armored Saint eine Online-Releaseshow für ihr anstehendes neues Album PUNCHING THE SKY spielen. Die Scheibe erscheint am 23. Oktober via Metal Blade Records. Stattfinden wird das Ganze im Whisky a Go Go in Hollywood, Kalifornien.

Armored Saint werden ein vollständiges Set spielen, einschließlich vier Songs von PUNCHING THE SKY. Darüber hinaus wird die Band ausgewählte Fragen beantworten, welche ihr vorab über ihre Facebook-Seite stellen könnt: www.facebook.com/thearmoredsaint. 5 Codes für die Online-Releaseshow von Armored Saint am 10.10.2020 zu gewinnen!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Armored“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 01.10.2020, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.