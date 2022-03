Verlosung: Tickets für das Blind Guardian Open Air

auch interessant

Deutschlands erfolgreichste Progressive-Power Metal-Band Blind Guardian kommt am 19. August 2022 zum Gießener Kultursommer und spielen ein volles Liveset. Die Veranstalter sind sehr glücklich: „Wir haben einige Jahre warten müssen, bis es endlich geklappt hat, aber das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Denn nach der aktuell so langen, pandemiebedingten Live-Pause auf den Konzertbühnen sind das wunderbare Aussicht auf den Neustart auch auf unserem Schiffenberg“, freut sich Dennis Bahl.

Ihre exzellente Live-Reputation wurde durch mehrere große Welttourneen im Lauf der letzten Jahre nachhaltig untermauert. In einer Welt, überhäuft von Trends und Plagiaten, sind Blind Guardian das Original – unverwechselbar und einzigartig. Im Lauf des Jahres 2022 soll das sehnsüchtig erwartetet neue Studioalbum erscheinen.

Den Auftakt macht die Band Mystic Prophecy. Der unbeugsame Wille der Band zum Erfolg, frei nach dem Motto „It’s a long way to the top if you wanna Rock’n’Roll“ war in den letzten zwei Jahrzehnten der Antrieb für die Power-Metaller aus dem bayerischen Bad Grönebach. Resultierend hieraus hat sich die von R.D. Liapakis 2000 gegründete Band zielstrebig und hartnäckig zu einer gewaltigen Heavy Metal-Maschine entwickelt, die wie kaum eine andere Band auf europäischem Boden für unverfälschte Riff-Power und Old School Spirit, vereint mit modernem Zeitgeist, steht.

Die Fans können sich auf drei Stunden geballten Metal freuen. Die historische Kulisse macht dieses Konzert zudem zu einem einmaligen Live-Erlebnis. Tickets und Infos findet ihr hier.

Gewinnt 2 VIP-Tickets oder 2 normale Tickets!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Blind“ schreiben:

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 03.04.2022, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.