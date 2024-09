Verlosung: Tickets für ‘Heavier Trip’-Premiere in Hamburg inkl. Anreise & Unterkunft zu gewinnen

auch interessant

Die „gefährlichste Metal-Band der Welt“ kehrt ab 17.10.2024 und nur für kurze Zeit mit ihrem neuesten Abenteuer ‘Heavier Trip – Road To Wacken’ zurück auf die Kinoleinwand.

Dabei läuft es für die Jungs von Impaled Rektum alles andere als gut: Gefängnisaufenthalte, Krankheit und finanzielle Probleme plagen die Finnen.

Deshalb haben sie sich vorgenommen, mit einem Auftritt auf dem „Holy Ground“ ihre Misere zu beenden und zurück auf die Siegerstraße zu kehren.

Dass ihre Pläne nicht ganz ohne Stolpersteine funktionieren, steht bei der Band dabei schon fast an der Tagesordnung.

Von Treffen ihrer Idole über Verfolgungsjagden mit der Polizei und teuflischen Platten-Labelbossen gibt es einiges zu bewältigen.

Das Schwierigste an der ganzen Sache? Inmitten all des Wahnsinns zusammenzuhalten, um am Ende ihr großes Ziel zu erreichen – auf der Bühne des Wacken Open Air zu stehen!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Europa-Premiere von ‘Heavier Trip – Road To Wacken’ findet am 27.09.2024 in Hamburg statt. Der gesamte Cast sowie die Regisseure Juuso Laatio und Jukka Vidgren werden bei der Premiere in Hamburg vor Ort sein.

Freitag, 27.09. um 17:15 Uhr

CinemaxX Dammtor

Dammtordamm 1

20354 Hamburg

Gewinnt eine exklusive Reise für 2 Personen zur Europa-Premiere von ‘Heavier Trip – Road To Wacken’ nach Hamburg auf dem Filmfest inklusive Aftershowparty + Bahnfahrt 2. Klasse und Übernachtung!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Trip“ schreiben.



Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 18.09.2024, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.