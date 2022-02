Der absolute Horror, nur für starke Nerven geeignet: Gewinnt eines von 2 Paketen mit Teamplay Event-Gutschein und ‘Halloween Kills’-Blu-ray!

‘Halloween Kills’, die Fortsetzung von Halloween von 2018, setzt da ein, wo der erste Teil aufhörte. Horrorspezialist Jason Blum produzierte den Streifen, in dem Jamie Lee Curtis erneut in der Rolle der Laurie Strode zu sehen ist. Regie führte David Gordon Green (Halloween, Joe – die Rache ist sein), der zusammen mit Danny McBride und Scott Teems auch das Drehbuch schrieb. Die Halloween-Nacht, in der Michael Myers zurückkehrte, ist noch lange nicht vorbei! Der gefährliche Psychopath schafft es, sich aus dem Haus der schwerverletzten Laurie (Jamie Lee Curtis) zu befreien, und setzt seinen mörderischen Amoklauf fort. Halloween Kills gibt es…