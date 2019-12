Verlosung: ‘Twin Peaks’ DVD-Komplettbox

Foto: Suzanne Tenner/SHOWTIME, © Paramount Pictures. Alle Rechte vorbehalten.. All rights reserved.

30 Jahre alt, aber immer noch frisch und unterhaltsam sowie merkwürdig zugleich. Als RTL noch RTL plus hieß, wurde die erste Staffel von ‘Twin Peaks’ erstmals im deutschen Fernsehen gezeigt und begeisterte ob ihrer Andersartigkeit. Krimiserie? Mystery? Soap Opera? Keines von alledem und doch irgendwie alles in einem. In der zweiten Staffel wurde die Geschichte zunehmend surrealer, aber nicht minder begeisternd.

“Diane …. Noch nie in meinem Leben habe ich so viele Bäume gesehen” – Special Agent Dale Cooper 7:30 Uhr, 24. Februar.

2017 wurde die dritte Staffel vorgestellt und ausgestrahlt, die zu zwiespältigen Reaktionen veranlasste. Nicht nur David Lynch- und Kunstkino-Fans erlebten diese als „würdig“ bis „phänomenal“, doch es gab auch einige Kritiker, die sich von den „schwurbeligen Esoterik-Anleihen“ wenig begeistert zeigten, trotz der originären Plot-Ästhetik sowie des Auffangens der ursprünglichen Bild-Atmosphäre der ersten beiden Staffeln. Immerhin zeigten einige Journalisten Einfallsreichtum, um das Gesehene in ‘Twin Peaks’-würdigen Wörtern auszudrücken, etwa: „Eine morbide Meditation in Moll, eine zähe Wasserfolter in unterhaltsam“.

‘Twin Peaks’ TV Collection Blu-ray bei Amazon

Das gesamte Universum von ‘Twin Peaks’ ist ab dem 19.12. erstmalig zusammen erhältlich: Staffeln 1 und 2 der Originalserie und erstmalig auch die Limited Event Series. 19 beziehungsweise 16 Discs in einer Box mit allen drei Staffeln. Am 23.01.2020 erscheint zudem eine Special Limited Edition.

‘Twin Peaks’: The TV Collection DVD-Box zu gewinnen!

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Twin Peaks“ schreiben:



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 17.12.2019, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

© Paramount Pictures. Alle Rechte vorbehalten.