Verlosung: Von Papa Roach signierte Bluetooth-Lautsprecher

Die Festivalsaison wirft bereits ihre Schatten voraus, und mindestens genauso wichtig wie die Bands auf den Bühnen ist die gebührende Beschallung auf dem Zeltplatz. Gewinnt einen Teufel Rockster Cross, der dafür sorgt, dass ihr beim Campen – und in allen anderen Situationen unterwegs wie auch zu Hause – den bestmöglichen Sound habt.

Handsigniert von Papa Roach

Der handliche Bluetooth-Lautsprecher ist durch sein robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse, Tragegurt und 16-stündige Akkulaufzeit bestens für draußen geeignet. Mit dem leistungsstarken Stereosystem seid ihr außerdem für jede Party gewappnet. Besser geht’s nicht? Geht doch!

Der Speaker ist nämlich handsigniert von Papa Roach! Die Alternative-Rocker haben jüngst ihr zehntes Album WHO DO YOU TRUST? veröffentlicht und sind in diesem Sommer auf einigen europäischen Festivals, darunter Hurricane und Southside, zu sehen. So schließt sich der Kreis.

Von Papa Roach signierte Bluetooth-Lautsprecher zu gewinnen!

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Whodoyoutrust“ schreiben:



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 24.4.2019, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.