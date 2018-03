Volbeat: Studioarbeiten sollen noch 2018 beginnen

Der Nachfolger zum letzten Volbeat-Album SEAL THE DEAL & LET’S BOOGIE wird voraussichtlich 2019 erscheinen. Die Studioaufnahmen für die siebte Platte werden daher noch in diesem Jahr beginnen, wie Gitarrist Rob Caggiano in einem Interview mit The Liquid Conversation erzählte:

„Zuerst werden wir in etwa eineinhalb Wochen nach Südamerika fahren. Dann spielen wir ein paar Sommerfestivals in Europa – bei einigen davon sind wir Headliner. Am Ende des Jahres nehmen wir neue Sachen auf. Erwartet also nächstes Jahr ein neues Album! Das ist der vorläufige Plan.“

Die ersten fünf Lieder wurden laut Frontmann Michael Poulsen bereits vor ca. einem Jahr fertiggestellt. Dazu gehörten damals drei schnellere, härtere Rock-Nummern und zwei melodischere Songs. In den kommenden Aufnahmen wird dann auch erstmals Bassist Kaspar Boye Larson zu hören sein, der seit Mai 2016 festes Mitglied der Band ist.