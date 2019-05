Papa Roach haben jüngst ihr zehntes Album WHO DO YOU TRUST? veröffentlicht. Hier könnt ihr nun mit etwas Glück einen von der Band signierten Bluetooth-Lautsprecher gewinnen!

Die Festivalsaison wirft bereits ihre Schatten voraus, und mindestens genauso wichtig wie die Bands auf den Bühnen ist die gebührende Beschallung auf dem Zeltplatz. Gewinnt einen Teufel Rockster Cross, der dafür sorgt, dass ihr beim Campen – und in allen anderen Situationen unterwegs wie auch zu Hause – den bestmöglichen Sound habt. Handsigniert von Papa Roach Der handliche Bluetooth-Lautsprecher ist durch sein robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse, Tragegurt und 16-stündige Akkulaufzeit bestens für draußen geeignet. Mit dem leistungsstarken Stereosystem seid ihr außerdem für jede Party gewappnet. Besser geht’s nicht? Geht doch! Der Speaker ist nämlich handsigniert von Papa Roach! Die Alternative-Rocker haben…